شادی: رشته روئینگ و قایقرانی در اشنویه راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری اشنویه، محسن شادی روز یکشنبه در سفر به شهرستان اشنویه در حاشیه بازدید از سد چپرآباد و ظرفیت‌های این مجموعه برای توسعه ورزش‌های آبی با اشاره به قابلیت‌های این منطقه، آن را یکی از نقاط مستعد کشور برای میزبانی اردوها و تمرینات قهرمانی دانست.

رئیس فدراسیون روئینگ با بیان اینکه شرایط سد چپرآباد برای فعالیت ورزش‌های آبی مناسب است، از آمادگی فدراسیون برای راه‌اندازی رشته‌های روئینگ و قایقرانی در شهرستان اشنویه خبر داد و افزود: با همکاری مسئولان محلی، زیرساخت‌های لازم برای توسعه این رشته‌ها فراهم خواهد شد.

شادی، همچنین با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی جوانان روئینگ جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک به میزبانی اشنویه اظهار کرد: برگزاری این اردو علاوه بر کمک به آماده‌سازی ملی‌پوشان، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری منطقه و توسعه ورزش‌های آبی در شمال‌غرب کشور خواهد داشت.

رشته قایقرانی در اشنویه راه‌اندازی می‌شود

در ادامه، فرماندار اشنویه با اشاره به ظرفیت‌های سد چپرآباد، توسعه ورزش‌های آبی را عاملی مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی دانست و گفت: راه‌اندازی رشته قایقرانی در شهرستان با همکاری فدراسیون در دستور کار قرار دارد.

عبدالسلام مام عزیزی افزود: استعدادیابی در این رشته از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شهرستان است و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه حضور استعدادهای اشنویه در رویدادهای استانی و ملی فراهم خواهد شد.

وی همچنین گفت: توسعه ورزش‌های آبی می‌تواند به رونق گردشگری ورزشی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیت‌های طبیعی شهرستان کمک کند.