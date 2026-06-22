کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در استان ایلام به ۵۶ روز

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی‌محمدی ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و شهید بهشتی، به تشریح دستاوردهای دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار داشت: دادگستری استان در سال گذشته با رسیدگی به ۱۸۹ هزار و ۸ پرونده، موفق شد علاوه بر تعیین تکلیف تمامی پرونده‌های وارده (۱۸۸ هزار و ۳۲۶ فقره)، بخشی از پرونده‌های معوق سال‌های گذشته را نیز مختومه کند.

رئیس‌کل دادگستری ایلام با اشاره به ارتقای بهره‌وری در شعب استان گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها اکنون به ۵۶ روز کاهش یافته و استان ایلام در حال حاضر هیچ شعبه نامتعارفی ندارد. همچنین دادگاه تجدیدنظر استان، کمترین میزان موجودی پرونده را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی با تأکید بر اتقان آرای قضایی تصریح کرد: ۹۲ درصد آرای صادره در استان بدون اعتراض قطعی شده‌اند و از ۸ درصد پرونده‌های مورد تجدیدنظرخواهی، بیش از ۸۲ درصد در مراجع بالاتر تأیید شده‌اند که نشان‌دهنده استحکام آرای قضات استان است.

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۳۰ هکتار از اراضی ملی و ۵۸ هزار مترمربع از اراضی دولتی با ارزشی بالغ بر ۲۱۲ میلیارد تومان رفع تصرف و آزادسازی شد.

وی همچنین با اعلام کسب رتبه نخست کشوری توسط استان ایلام در جذب کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، خاطرنشان کرد: با همت خیرین، زمینه آزادی ۱۵۲ زندانی مالی و جرائم غیرعمد در سال گذشته فراهم شد.