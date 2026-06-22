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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

کاظمی‌فرد: قوه‌قضاییه به سمت خدمات هوشمند حرکت می‌کند

کاظمی‌فرد: قوه‌قضاییه به سمت خدمات هوشمند حرکت می‌کند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، از گسترش خدمات غیرحضوری و دسترسی شبانه‌روزی مردم داخل و خارج کشور به خدمات قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد گفت: در دوره تحول و تعالی، امکان دسترسی شبانه‌روزی به خدمات قضایی برای شهروندان داخل و خارج کشور فراهم شده و بخش زیادی از مراجعات حضوری حذف شده است.

توسعه خدمات الکترونیک و حذف محدودیت‌های مکانی

وی با اشاره به امکان پیگیری برخط پرونده‌ها افزود: شهروندان می‌توانند از هر نقطه کشور و بدون مراجعه حضوری امور قضایی خود را انجام دهند.

دسترسی ایرانیان خارج از کشور و رشد ابلاغ‌های الکترونیک

کاظمی‌فرد تأکید کرد: ایرانیان خارج از کشور نیز از طریق سامانه ثنا به خدمات قضایی دسترسی دارند و هم‌اکنون ۹۷ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود.

حرکت به سمت دادرسی هوشمند و کاهش چشمگیر زمان رسیدگی

وی با اشاره به برگزاری سالانه ۷۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیک گفت: قوه قضاییه در حال گذار به دادرسی هوشمند است و زمان شناسایی اموال در اجرای احکام از ۴۰۰ روز به حدود ۴ دقیقه کاهش یافته است.

هوش مصنوعی، تبادل گسترده داده و چالش فرهنگی

کاظمی‌فرد از به‌کارگیری هوش مصنوعی در قالب «راهنمای هوشمند قضایی» و «دستیار قاضی» خبر داد و گفت ۱.۲ میلیارد تبادل داده میان دستگاه‌ها انجام شده است. او چالش اصلی این تحول را تمایل به مراجعه حضوری دانست.

کد مطلب 6868136

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