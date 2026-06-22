یک دستگاه آمبولانس جدید به مرکز جامع سلامت آبپخش تحویل شد

محمد پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آمبولانس با هدف افزایش توان پاسخگویی به مأموریتهای امدادی، انتقال بیماران و ارائه خدمات در شرایط اضطراری، به ناوگان مرکز جامع سلامت آبپخش افزوده شده است.
بخشدار آب پخش افزود: با توجه به گستره جغرافیایی بخش و پراکندگی روستاها، تقویت ناوگان آمبولانسی از مطالبات مهم مردم در حوزه سلامت بوده و این اقدام میتواند در دسترسی سریعتر شهروندان به خدمات فوریتهای پزشکی مؤثر باشد.
وی گفت: بخشداری آب پخش ضمن قدردانی از حمایتها و پیگیریهای استاندار، فرماندار دشتستان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، تحقق این اقدام را نتیجه توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی مردم این بخش میداند.
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