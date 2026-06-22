توسعه پایدار لرستان نیازمند تقویت تعامل نهادهای علمی و اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی، بعدازظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید، اظهار داشت: بازخوانی تجربه زیسته شهید چمران در لبنان، نه مرور یک خاطره تاریخی، بلکه واکاوی یک الگوی معرفتی و نهادساز برای جوامع بحرانزده است.
وی بیان کرد: آنچه چمران را به چهرهای ماندگار بدل کرد، توانایی او در برقراری پیوندی هوشمندانه میان دانش تخصصی، سازماندهی اجتماعی و اعتماد عمومی بود.
آسیبشناسی شکاف میان دانشگاه و نظام حکمرانی
وی با آسیبشناسی شکاف میان دانشگاه و نظام حکمرانی کشور، افزود: یکی از جدیترین چالشهای ما، وجود فاصله میان فضای آکادمیک و نیازهای ملموس جامعه است.
پورعلی اضافه کرد: دانشگاه نباید صرفاً به کارخانه تولید نظریههای انتزاعی تقلیل یابد؛ بلکه باید به اتاق فکر اصلی برای برونرفت از بحرانهای کشور بدل شود.
تفکیک معرفتشناختی میان «مشکل» و «مسئله»
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با ارائه یک تفکیک دقیق معرفتشناختی، بیان داشت: ما باید میان «مشکل» در ساحت اجرا و «مسئله» در ساحت دانشگاه تمایز قائل شویم. مشکل، وضعیتی است که در میدان اجرا رخ میدهد، اما مسئله زمانی متولد میشود که دانشگاه بتواند آن وضعیت را در قالبهای علمی صورتبندی کرده و برایش راهکار اجرایی بیابد.
رسالت استاد بسیجی؛ سیاستپژوهی مسئلهشناس
پورعلی در تبیین رسالت اساتید بسیجی خاطرنشان کرد: استاد بسیجیِ ترازِ انقلاب اسلامی، تنها یک مدرس دانشگاه نیست؛ بلکه یک «سیاستپژوهِ مسئلهشناس» است.
وی یادآور شد: رسالت سترگ اساتید در شرایط کنونی، ترجمه دانش دانشگاهی به راهحلهای عملیاتی برای گرههای کور حکمرانی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان افزود: اگر دانشگاه بتواند مشکلات استان و کشور را به مسائل حلشدنی علمی بدل کند، بیتردید به یکی از ارکان اصلی اقتدار و حکمرانی کشور تبدیل خواهد شد.
نهادینهسازی فرهنگ «مسئلهشناسی» در بدنه هیئت علمی
این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان نهادهای علمی و اجرایی استان برای دستیابی به توسعه پایدار و مبتنی بر دانش، با جمعبندی ضرورت نهادینهسازی فرهنگ «مسئلهشناسی» در بدنه هیئت علمی به کار خود پایان داد.
حاضران بر این نکته اتفاق نظر داشتند که تنها با پیوند دانش و عمل و تبدیل چالشهای اجرایی به مسائل علمی، میتوان به توسعه همهجانبه و پایدار استان دست یافت.
نظر شما