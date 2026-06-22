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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

محورهای رایزنی مقامات قطری و آمریکایی با میشل عون چه بود؟

محورهای رایزنی مقامات قطری و آمریکایی با میشل عون چه بود؟

نخست وزیر قطر، معاون ترامپ، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا و فرستاده واشنگتن به خاورمیانه در تماسی مشترک با رئیس جمهور لبنان رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، جرد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده آمریکا به خاورمیانه طی تماسی مشترک با جوزف عون رئیس جمهور لبنان رایزنی کردند.

در این تماس تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک با هدف تقویت پایبندی به آتش بس در لبنان در سایه یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا بررسی شد.

مسئولان قطری و آمریکایی در تماس با رئیس جمهور لبنان راه‌های اتکا بر یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا در راستای حمایت از امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند.

وزیر خارجه قطر بر حمایت دوحه از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف تحقق صلح عادلانه و فراگیر و پایدار در منطقه تاکید کرد.

او مجدداً بر موضع ثابت قطر در قبال لبنان و تمامیت ارضی آن تاکید کرد.

رئیس جمهور لبنان نیز از تلاش‌های قطر و میانجی‌گری آن و تلاش‌های دیپلماتیک برای حمایت از امنیت و ثبات و تقویت گفتگو در منطقه تقدیر کرد.

کد مطلب 6868145

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