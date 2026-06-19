به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ رئیس جمهور لبنان در واکنش به تازه ترین تحولات این کشور و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت: گسترش اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل در جنوب و دره بقاع، تشدید خطرناک تنش‌ها و محکوم است.

جوزف عون در ادامه سخنان خود بدون اشاره به مواضع ضعیف خود در برابر جنایت های رژیم صهیونیستی و اقدامات غیرمسئولانه در زمینه مقابله با حزب الله افزود: تشدید تنش از سوی اسرائیل عملاً تمام تلاش‌های جاری برای برقراری آتش‌بس و پایان جنگ را هدف قرار می‌دهد.

رئیس جمهور لبنان ادامه داد: آنچه اتفاق می‌افتد، مانع از تلاش ما برای دستیابی به آتش‌بس جامع در اسرع وقت نخواهد شد.

وی مدعی شد: من به هیئت مذاکره کننده دستور دادم که در مورد این موضوع که آتش بس جامع دروازه ای برای بحث در مورد سایر موضوعات است، مصالحه نکنند چرا که آتش بس جامع، دروازه ورود به بحث درباره سایر مسائل مهم از جمله عقب نشینی اسرائیل، استقرار ارتش و بازگشت اسرا است.

این اظهارات رئیس جمهور لبنان و سخن گفتن از تداوم مذاکرات با رژیم صهیونیستی در حالی است که ارتش اشغالگر همچنان به حملات خود به مناطق مختلف این کشور ادامه می دهد و در حملات بامداد و سحرگاه امروز به مناطق جنوبی و شرقی لبنان ده ها نفر شهید و زخمی شده اند.