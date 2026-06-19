به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد پنجمین دور مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی قرار است از ۲۳ تا ۲۵ ژوئن در واشنگتن برگزار شود.

این مذاکرات در ادامه چهار دور گفت‌وگوهایی است که از آوریل گذشته با میانجیگری آمریکا آغاز شده و با هدف دستیابی به توافق میان دو طرف دنبال می‌شود.

«تامی پیگوت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان درباره دور جدید این مذاکرات گفت‌وگو کرده است. به گفته وی، قرار است طرفین در واشنگتن درباره پیشبرد روندی که آمریکا آن را حرکت به سمت «صلح پایدار» می‌نامد، رایزنی کنند.

بر اساس این بیانیه، وزیر خارجه آمریکا همچنین حمایت واشنگتن از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت این کشور و حرکت به سوی ثبات و بهبود اقتصادی را مورد تأکید قرار داده است.

اعلام برگزاری دور جدید مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که همزمان تنش‌ها در لبنان افزایش یافته است. ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه بیش از ۱۰۶ حمله در مناطق مختلف لبنان انجام داد که در پی آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

در دور چهارم این مذاکرات که اوایل ماه ژوئن در واشنگتن برگزار شد، آمریکا اعلام کرد دو طرف با اجرای آتش‌بس و ایجاد مناطقی موسوم به «مناطق آزمایشی» موافقت کرده‌اند؛ اقدامی که در میانه تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان مطرح شد.