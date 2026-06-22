عون: از هر کمکی برای پایان جنگ استقبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در جدیدترین موضع گیری خود در دیدار هیئتی از کاتولیک های لبنانی گفت: ما از هرگونه کمکی برای پایان دادن به جنگ استقبال می‌کنیم، اما بین کمک و دخالت در امور داخلی خود تمایز قائل هستیم زیرا ما یک کشور مستقل هستیم و هیچ کس از طرف ما مذاکره نمی‌کند.

عون گفت: دولت لبنان حامی همه است و هیچ جایگزینی برای یک دولت واحد و قوی که نماینده همه لبنانی‌ها باشد، وجود ندارد.

رئیس جمهور لبنان افزود: رقابت سیاسی وجود دارد و مشروع است، اما این به مفهوم چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست.

وی ادامه داد: اختلاف بین لبنانی‌ها به ویژه در شرایط فعلی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، غیرقابل قبول است.

رئیس جمهور لبنان گفت: راهکار مقابله با فساد از طریق دولت الکترونیک و یک قوه قضائیه مؤثر و مستقل میسر می شود.