آل ثانی: حامی مذاکرات ایران و آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر امروز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر میزبان تام بیرندسن وزیر خارجه هلند بود.

دو طرف همکاری فیمابین و راه‌های حمایت و تقویت آن را بررسی کردند.

وزرای خارجه قطر و هلند به بررسی آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا پرداختند.

نخست وزیر قطر بر حمایت کامل کشورش از مذاکرات کنونی میان ایران و آمریکا برای دستیابی به راه حل پایدار برای اختلافات از طریق گفتگو و روش‌های مسالمت آمیز در راستای تقویت امنیت منطقه و کمک به گشایش چشم اندازهای جدید برای همکاری، توسعه و شکوفایی و تحقق منافع مشترک ملت‌های منطقه و جهان تاکید کرد.