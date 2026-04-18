  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۴

شناسایی ۲۳ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از شناسایی ۲۳ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی اجرای ۳۲ مورد احکام تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در اراضی کشاورزی شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

وی گفت: این قلع و قمع‌ها شامل بناها و مستحدثات غیرمجاز، محوطه‌سازی، دیوارکشی، پی‌کنی و خردشدن اراضی بوده که در مجموع بیش از شش هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی بخش «رباط» منطقه «گزله» و «باغ دایی» آزادسازی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: این عملیات با حضور نماینده دادستان، فرمانده و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی استان، مدیر و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان، نیروی انتظامی، و سایر عوامل انجام گرفت.

کردعلیوند، با هشدار به احداث‌کنندگان بنا در اراضی کشاورزی، به مردم توصیه کرد: از خرید ملک‌های بدون مجوز که در اراضی زراعی و باغی هستند خودداری کنند.

وی تصریح کرد: مردم عزیز هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را می‌توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی تلفنی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور اطلاع دهند تا از سودجویی برخی افراد و تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی که ضامن امنیت غذایی جامعه است جلوگیری شود.

کد مطلب 6804568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها