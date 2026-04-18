به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی اجرای ۳۲ مورد احکام تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در اراضی کشاورزی شهرستان خرمآباد خبر داد.
وی گفت: این قلع و قمعها شامل بناها و مستحدثات غیرمجاز، محوطهسازی، دیوارکشی، پیکنی و خردشدن اراضی بوده که در مجموع بیش از شش هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی بخش «رباط» منطقه «گزله» و «باغ دایی» آزادسازی شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: این عملیات با حضور نماینده دادستان، فرمانده و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی استان، مدیر و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان، نیروی انتظامی، و سایر عوامل انجام گرفت.
کردعلیوند، با هشدار به احداثکنندگان بنا در اراضی کشاورزی، به مردم توصیه کرد: از خرید ملکهای بدون مجوز که در اراضی زراعی و باغی هستند خودداری کنند.
وی تصریح کرد: مردم عزیز هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را میتوانند از طریق سامانه ارتباط مردمی تلفنی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور اطلاع دهند تا از سودجویی برخی افراد و تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی که ضامن امنیت غذایی جامعه است جلوگیری شود.
