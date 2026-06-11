به گزارش خبرنگار مهر، سامان کامران صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و صیانت از سرمایههای بخش کشاورزی، حکم قلع و قمع ۱۲ مورد ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان مریوان اجرا شد.
وی افزود: این اقدام با دستور دادستان، حمایت فرمانداری و همکاری نیروی انتظامی، بخشداری و اداره حفاظت محیط زیست و در چارچوب ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان تصریح کرد: در این عملیات، مستحدثات و ساختوسازهای غیرمجاز احداثشده در اراضی کشاورزی شناسایی و احکام قانونی مربوط به قلع و قمع آنها به اجرا درآمد.
کامران با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوزهای قانونی، تخلف و جرم محسوب میشود و با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.
وی همچنین بر تداوم نظارتها و برخورد جدی با ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: حفظ اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید و تأمین امنیت غذایی از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی است.
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