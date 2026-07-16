کریمی: حفظ اراضی کشاورزی خط قرمز جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، عصر پنجشنبه در جریان بازدید از روند مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان هرسین، بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از زمین‌های کشاورزی اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، یکی از مهم‌ترین الزامات تأمین امنیت غذایی کشور است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نخواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز باید به‌صورت مستمر دنبال شود، افزود: یگان‌های نظارتی موظف هستند با هرگونه ساخت‌وساز غیرقانونی در اراضی کشاورزی مطابق قانون برخورد کنند.

کریمی همچنین خواستار افزایش همکاری میان دستگاه‌های مسئول، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها برای رصد مستمر زمین‌های کشاورزی شد و گفت: تشدید پایش و نظارت می‌تواند از وقوع بسیاری از تخلفات در این حوزه پیشگیری کند.

وی در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی، نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید، خودکفایی غذایی و اقتدار پایدار کشور دارد و باید با جدیت در دستور کار همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.