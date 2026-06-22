به گزارش خبرنگار مهر، داوود معصومی روزگز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در زنجان اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۳۲ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی در استان بررسی شده که بخش قابل توجهی از آنها مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند.



وی افزود: در بخش نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، ۲۱ پروژه با ظرفیت حدود ۵۸۰ مگاوات و در بخش نیروگاه‌های کوچک‌تر، ۱۱۱ پروژه با ظرفیت ۱۴۷ مگاوات موفق به دریافت مجوز اتصال به شبکه شده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اشاره به واگذاری حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به سرمایه‌گذاران ، گفت: با وجود این میزان واگذاری، هنوز نزدیک به یک‌هزار مگاوات ظرفیت آزاد برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان وجود دارد.

اجرای بزرگ‌ترین پروژه خورشیدی کشور در زنجان

معصومی از پیشرفت عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی سجاس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های خورشیدی کشور و منطقه خبر داد و گفت: این نیروگاه در اراضی روستای پابند از توابع سجاس در حال احداث است.

وی افزود: اگرچه وقوع جنگ و برخی محدودیت‌های بین‌المللی موجب کندی روند اجرای پروژه شده است، اما عملیات اجرایی آن متوقف نشده و هم‌اکنون اقدامات مربوط به آماده‌سازی سایت، اجرای زیرساخت‌ها و تکمیل بخش‌های مختلف پروژه در حال انجام است.

معصومی خاطرنشان کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز پروژه پیش از ایجاد محدودیت‌ها وارد کشور شده و برنامه‌ریزی شده است که این نیروگاه به صورت مرحله‌ای وارد مدار شود؛ به این معنا که هر بخش پس از تکمیل و آماده شدن زیرساخت‌های انتقال، به شبکه برق متصل خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر پروژه‌های در دست اجرا در استان زنجان گفت: علاوه بر نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی، دو نیروگاه دولتی دیگر نیز در استان در حال احداث است که یکی از آنها نیروگاهی با ظرفیت ۹ مگاوات در اراضی پست برق ابهر بوده که هم‌اکنون وارد مدار شده است.

معصومی افزود: نیروگاه دوم نیز با ظرفیت ۱۵ مگاوات در مجاورت نیروگاه سلطانیه در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به وضعیت بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی استان گفت: هم‌اکنون ۲۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در زنجان در مدار بهره‌برداری قرار دارد و ۱۲ مگاوات دیگر نیز در مراحل پایانی اجراست.



معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه ظرفیت اتصال شبکه برق منطقه‌ای استان به نیروگاه‌های خورشیدی حدود دو هزار و ۲۰۰ مگاوات است، تصریح کرد: تاکنون حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات از این ظرفیت به سرمایه‌گذاران واگذار شده است.

معصومی همچنین از ادامه عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی سجاس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های خورشیدی کشور خبر داد و افزود: این پروژه به صورت مرحله‌ای وارد مدار خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت دولت از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی اظهار کرد: امکان تأمین تا ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاه‌های پشت‌بامی از طریق تسهیلات بانکی فراهم شده و سرمایه‌گذاری در این بخش ظرف سه تا پنج سال بازگشت خواهد داشت.

معصومی با تأکید بر ظرفیت‌های مناسب زنجان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اجرا و ورود طرح‌های بخش خصوصی به مدار تولید، استان زنجان می‌تواند طی سال‌های آینده به یکی از قطب‌های اصلی تولید برق خورشیدی کشور تبدیل شود.