به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرارسیدن روزهای اوج سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آیین‌های عزاداری و سینه‌زنی در مرکز استان آذربایجان شرقی با شکوه خاصی برپا خواهد شد.

این مراسم که به همت روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امامت جمعه تبریز تدارک دیده شده، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه تبریز، برگزار می‌گردد. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این مراسم از روز سه‌شنبه هشتم محرم آغاز شده و تا شنبه دوازدهم محرم(روز شهادت حضرت امام زین‌العابدین ع) ادامه خواهد داشت.

در این محفل معنوی که با حضور ذاکرین اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) همراه است، برنامه‌های عزاداری هر روز از ساعت ۱۸ آغاز شده و تا زمان اذان مغرب و عشا ادامه می‌یابد.

بر اساس این گزارش، محل برگزاری مراسم، محوطه سنگ‌فرش مصلای حضرت امام خمینی (ره) تبریز تعیین شده است و از تمامی برادران و خواهران متدین و ولایت‌مدار دعوت شده تا با حضور خود در این حماسه سوگواری، بر شکوه و عظمت این آیین مذهبی بیفزایند.