به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی، با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به زائران و عزاداران حسینی اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی، از شب تاسوعا تا شام غریبان، تدابیر ویژهای در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی پیشبینی شده است.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در این ایام تمامی پایگاههای اورژانس در محدوده حرم مطهر رضوی فعال هستند و ۲۰ دستگاه آمبولانس، ۷ دستگاه موتورلانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس در این محدوده مستقر شدهاند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و درمانی لازم را به زائران و عزاداران ارائه دهند.
وی با اشاره به آمادگی کامل برای انتقال بیماران و مصدومان احتمالی گفت: این اقدام با همکاری دارالشفاء امام (ع) انجام میشود و همچنین مسیر سبز برای تردد خودروهای امدادی در نظر گرفته شده است تا آمبولانسها بتوانند از کوتاهترین مسیر و در کمترین زمان ممکن بیماران را به مراکز درمانی منتقل کنند.
یزدانی ادامه داد: در این بازه زمانی بیش از ۷۰ نفر از نیروهای اورژانس در مسیرهای اصلی منتهی به حرم مطهر رضوی مستقر هستند و اتوبوسآمبولانس نیز در میدان بیتالمقدس مستقر شده است.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توصیه به عزاداران حسینی و موکبداران تأکید کرد: رعایت نکات بهداشتی، بهویژه در زمینه تهیه و توزیع آب و غذا، ضروری است تا از بروز بیماریهای منتقله از طریق مواد غذایی جلوگیری شود. همچنین با توجه به گرمای هوا لازم است مراقبت بیشتری از کودکان، مادران باردار، سالمندان و بیماران خاص و صعبالعلاج صورت گیرد.
وی استفاده از کلاه لبهدار، عینک آفتابی و چتر را برای کاهش مواجهه مستقیم با نور خورشید در روزهای گرم توصیه کرد.
یزدانی افزود: در صورتی که فردی دچار بیحالی یا افت فشار خون شد، باید او را به محیطی خنک منتقل کرد و در صورت بهبود نیافتن وضعیت با اقدامات اولیه مانند خنک کردن صورت، با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شهروندان خواست از تماسهای غیرضروری با سامانه ۱۱۵ خودداری کنند تا خطوط ارتباطی برای رسیدگی به موارد واقعی و اورژانسی در دسترس باشد.
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