https://mehrnews.com/x3cpBk ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵ کد مطلب 6868247 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵ عزاداری هیئت بوشهریها در حرم امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم تصاویری از عزاداری هیئت بوشهریها در صحن قدس حرم امام رضا(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: داوود بهگام کد مطلب 6868247 کپی شد مطالب مرتبط لحظه تشرف نجم الدین شریعتی به لباس خادمی حرم امام رضا (ع) هیئتهای مذهبی خراسان رضوی؛ کانون تبیین فرهنگ عاشورا در جامعه آمادهباش کامل نیروهای اورژانس ۱۱۵ مشهد در تاسوعا و عاشورای حسینی آغاز مراسم «احلی من العسل» در حرم مطهر امام رضا(ع) عزاداری شب ششم در حسینیه حرم امام رضا(ع) برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد حسینیه ایران
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