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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

عزاداری هیئت بوشهری‌ها در حرم امام رضا(ع)

عزاداری هیئت بوشهری‌ها در حرم امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم تصاویری از عزاداری هیئت بوشهری‌ها در صحن قدس حرم امام رضا(ع) را مشاهده می کنید.

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فیلم: داوود بهگام

کد مطلب 6868247

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