به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا رستگار، عصر دوشنبه در اجتماع فعالین امر به معروف و نهی از منکر در مشهد مقدس اظهار کرد: موضوع اصلی نهضت امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر است و بسیاری از محققان سه عامل را در شکلگیری قیام عاشورا مؤثر میدانند؛ درخواست بیعت از سوی یزید، دعوت مردم کوفه و امر به معروف و نهی از منکر.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه خراسان رضوی افزود: شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی به تفصیل به این موضوع پرداخته و معتقد است هرچند مسئله بیعت و دعوت مردم کوفه در شکلگیری قیام اثرگذار بودهاند، اما عنصر اصلی و ماندگار نهضت عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که حتی اگر دعوتی از کوفه صورت نمیگرفت و مسئله بیعت نیز مطرح نبود، امام حسین(ع) به عنوان یک وظیفه الهی در برابر حکومت فاسد یزید قیام میکرد.
وی با اشاره به وصیتنامه امام حسین(ع) خطاب به محمدبنحنفیه گفت: آن حضرت صریحاً هدف قیام خود را اصلاح امت پیامبر(ص)، امر به معروف و نهی از منکر معرفی میکنند و همین مسئله نشان میدهد فلسفه اصلی نهضت عاشورا احیای این فریضه الهی بوده است.
رستگار ادامه داد: شهید مطهری معتقد است نه تنها قیام امام حسین(ع) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را ارتقا داد، بلکه عظمت این فریضه نیز موجب شد نهضت عاشورا در تاریخ اسلام ماندگار شود. در صدر اسلام تا دوران خلیفه دوم، مردم آزادانه امر به معروف و نهی از منکر میکردند اما به تدریج این فریضه به حاشیه رفت و کسانی همچون ابوذر به دلیل انجام این وظیفه الهی با محدودیت مواجه شدند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه خراسان رضوی با بیان اینکه همه واجبات الهی از جمله نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، حجاب و سایر ارزشهای دینی مصادیق معروف هستند، تصریح کرد: با این حال در هر دورهای برخی معروفها اهمیت بیشتری پیدا میکنند و امروز مهمترین معروف، ولایتمداری و همراهی با ولایت است.
وی خاطرنشان کرد: در روایات اسلامی، ولایت در کنار نماز، روزه، حج و زکات از ارکان اصلی دین معرفی شده و حتی تأکید شده است که هیچیک از واجبات الهی بدون ولایت به درستی اقامه نخواهد شد؛ زیرا این حکومت اسلامی و ولایت است که زمینه اجرای سایر فرایض الهی را فراهم میکند.
رستگار افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران از کشوری وابسته و مصرفکننده به یکی از قدرتهای تأثیرگذار علمی، فناوری، نظامی و راهبردی جهان تبدیل شده، این پیشرفتها به برکت ولایت و رهبری الهی بوده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه خراسان رضوی با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در موفقیت جبهه حق گفت: آنچه موجب تنهایی امیرالمؤمنین(ع)، صلح تحمیلی بر امام حسن(ع) و شهادت مظلومانه امام حسین(ع) شد، عدم همراهی مردم با ولایت بود. در مقابل، آنچه انقلاب اسلامی را در طول نزدیک به پنج دهه حفظ کرده، ولایتمداری مردم ایران است.
وی اظهار کرد: دشمن امروز به خوبی دریافته است که امت بدون امام خطر چندانی برای او ندارد، همانگونه که امام بدون همراهی مردم نیز قادر به تحقق اهداف الهی خود نخواهد بود؛ اما امت و امام در کنار یکدیگر، قدرتی شکستناپذیر ایجاد میکنند و به همین دلیل دشمن تلاش میکند پیوند مردم با ولایت را تضعیف کند.
رستگار با اشاره به جنگ شناختی و رسانهای دشمن افزود: امروز دشمن از طریق جنگ ادراکی، عملیات روانی، تحریف واقعیتها، شایعهسازی و سیاهنمایی به دنبال ناامید کردن مردم و ایجاد فاصله میان امت و ولایت است، اما ملت ایران بارها نشان دادهاند که فریب این توطئهها را نخواهند خورد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه خراسان رضوی با بیان اینکه اختلاف و تفرقه از بزرگترین منکرات اجتماعی است، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها نسبت به ایجاد شکاف و تنش در جامعه هشدار دادهاند. امروز مهمترین معروف، حفظ وحدت حول محور ولایت و ارزشهای انقلاب اسلامی و مهمترین منکر، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبی در جامعه است.
وی افزود: دشمن در جنگ اخیر با اهدافی همچون تضعیف جمهوری اسلامی، تجزیه ایران، نابودی توان هستهای و موشکی کشور وارد میدان شد، اما نه تنها به هیچیک از اهداف خود نرسید بلکه جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از گذشته از این میدان خارج شد.
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