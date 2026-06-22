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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

سرویس‌دهی رایگان قطار شهری مشهد در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی

سرویس‌دهی رایگان قطار شهری مشهد در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی

مشهد- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری شهرداری مشهد گفت: سرویس‌دهی قطار شهری مشهد در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان در خصوص سرویس‌دهی قطار شهری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر و دستور شهردار مشهد، سرویس‌دهی خطوط قطار شهری به زائران و مجاوران علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) در روزهای ۳ و ۴ تیرماه هم‌زمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، رایگان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری شهرداری مشهد افزود: بر همین اساس، سرویس‌دهی خطوط یک، دو و سه مترو در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۷ صبح تا ۲۳ انجام می‌شود.

وی بیان کرد: این اقدام به منظور رفاه حال عموم هموطنان و زائران گرامی صورت می‌گیرد تا با سهولت بیشتری بتوانند در مراسم و برنامه‌های این روز در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) حضور یابند.

کد مطلب 6868118

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