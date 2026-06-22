حسینی خراسان: اتحاد و انسجام ملی باید حول محور رهبری شکل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیداحمد حسینی خراسان شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم انقلابی شیروان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر از ملت ایران به عنوان ملتی سرشار از ایمان یاد کردند و این تعبیر نشاندهنده عظمت، بصیرت و استقامت مردم ایران اسلامی است.
وی افزود: امروز ملت ایران با اتکا به خداوند متعال، تبعیت از ولایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح، در برابر دشمنان ایستاده و ثابت کرده است که در برابر تهدیدها و فشارها عقبنشینی نخواهد کرد.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه برای مقابله با دشمنان باید بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داشته باشیم، تصریح کرد: اتحاد ملی باید حول محور رهبری شکل بگیرد، چرا که جنگ، صلح، مذاکره و همه تصمیمات کلان کشور با هدایت رهبر انقلاب دنبال میشود.
وی ادامه داد: مردم صاحب انقلاب هستند و مسئولان نیز به عنوان کارگزاران نظام موظفاند بر اساس مصالح کشور و در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب عمل کنند.
آیتالله حسینی خراسان بیان کرد: هر فردی حق نقد، مطالبه و پرسشگری دارد، اما نباید سخنی گفته شود که دشمنان جمهوری اسلامی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، به ایجاد اختلاف در میان ملت ایران امیدوار شوند.
وی با اشاره به بدعهدیهای دشمنان گفت: ملت ایران تجربه کرده است که نمیتوان به وعدهها، توافقها و امضاهای قدرتهای استکباری دل بست و از این رو، امید اصلی کشور به ایمان مردم، اقتدار ملی و توان نیروهای مسلح است.
عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کردهاند که اگر دشمنان دست از پا خطا کنند، با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد و آنان این اقتدار را در عمل نیز تجربه کردهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور پرشور مردم شیروان و حمایتهای آنان از جبهه مقاومت قدردانی کرد و گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، مردم این شهرستان بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب نشان دادند.
حسینی خراسان با اشاره به کمکهای مردمی برای حمایت از جبهه مقاومت افزود: بانوان مؤمن و انقلابی شیروان برای کمک به مردم لبنان و فلسطین و جبهه مقاومت، با اهدای زیورآلات و کمکهای مالی صحنههای ماندگاری از ایثار و فداکاری را خلق کردند.
وی ادامه داد: برگزاری دهها اجتماع، راهپیمایی و برنامههای مردمی در حمایت از جبهه مقاومت نشاندهنده فهم عمیق سیاسی و بصیرت بالای مردم این شهرستان است.
عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: امروز بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که ملت ایران در این نبرد ارادهها پیروز شده و این پیروزی نتیجه ایمان، وحدت، ایثار و ایستادگی مردم در برابر زورگویان جهان است.
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