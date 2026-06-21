ارتقای خدمات غیرحضوری و نظارت مستمر در تعاون مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی عصر یکشنبه در نشست شورای معاونان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اظهار کرد: رویکرد اصلی این مجموعه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی مراجعان است و تمامی برنامه‌های اجرایی با این هدف دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف به‌صورت مستمر انجام می‌شود، افزود: بررسی شاخص‌های عملکردی نشان می‌دهد سطح خدمات ارائه‌شده در سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره گذشته روندی رو به رشد داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: این بهبود در شرایطی حاصل شده که مجموعه با محدودیت‌هایی نظیر کمبود نیروی انسانی و تنگناهای اعتباری روبه‌رو بوده است، اما تلاش کارکنان و برنامه‌ریزی هدفمند مانع از کاهش کیفیت خدمات شد.

حسینی‌شیروانی توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، گسترش خدمات غیرحضوری، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از جمله عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد عنوان کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت اداری و رعایت حقوق شهروندی گفت: توجه بیشتر به پاسخگویی، تکریم مراجعان، شفافیت در اجرای فرآیندها و تقویت نظام بازرسی و خودارزیابی، زمینه بهبود شاخص‌های سلامت اداری را در استان فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اظهار امیدواری کرد روند ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت عمومی با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده در ماه‌های آینده نیز تداوم یابد..