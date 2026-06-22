  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

راهپیمایی دلدادگان حسینی(ع) در شیروان

راهپیمایی دلدادگان حسینی(ع) در شیروان

شیروان- دلدادگان مکتب اباعبدالله الحسین(ع) در شیروان امشب در یکصدو سیزدهمین شب از شب‌های حماسه راه‌پیمایی کردند.

دریافت 21 MB
کد مطلب 6868297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها