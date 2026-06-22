https://mehrnews.com/x3cpCm ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6868297 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ راهپیمایی دلدادگان حسینی(ع) در شیروان شیروان- دلدادگان مکتب اباعبدالله الحسین(ع) در شیروان امشب در یکصدو سیزدهمین شب از شبهای حماسه راهپیمایی کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6868297 کپی شد مطالب مرتبط حسینی خراسان: اتحاد و انسجام ملی باید حول محور رهبری شکل بگیرد عزاداری هیئت متحده ابوالفضلی شیروان عزاداری هیئت دختران هانیل در شیروان از کربلا تا میناب؛ کودکان عاشورایی خراسان شمالی گردهم میآیند برچسبها شیروان تجمع مردمی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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