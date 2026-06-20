خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه جوان دلوئی: اگر همه عالم کربلاست و همه روزها عاشوراست، این حقیقت را می‌توان در محرم امسال بیش از هر زمان دیگری دید. هزاران سال از واقعه جانسوز کربلا گذشته است اما غم حسین (ع) همچنان تازه مانده؛ غمی که این روزها برای مردم ایران رنگ و بویی دیگر گرفته است.محرم امسال در حالی فرا رسیده که داغ شهادت فرماندهان، کودکان و نوجوانان بی‌گناه وطن هنوز بر دل‌ها سنگینی می‌کند. گویی برای مردمانی که روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند، عاشورا تنها یک روز نیست و هر روز نشانی از حماسه و سوگ در خود دارد.

در خراسان شمالی نیز کودکان و نوجوانان این بار به یاد حضرت قاسم بن الحسن (ع) و عبدالله بن الحسن (ع)، نوجوانان دشت کربلا، متفاوت‌تر از سال‌های گذشته در آیین‌های «احلی من العسل» و «کودکان عاشورایی» حضور خواهند یافت و با سینه‌زنی و عزاداری، ارادت خود را به مکتب عاشورا نشان خواهند داد.

اگر قامت‌ها راست شده اما داغ فراق شهدا و کودکان و نوجوانان وطن، قلب‌ها را در این نقطه از ایران نیز به درد آورده است. حالا ۵ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پسر مقاطع متوسطه اول و دوم خراسان شمالی در ۱۰ شهرستان استان گردهم می‌آیند تا در آیین‌های عاشورایی محرم حضور یابند.

تجمعات شبانه میزبان احلی من العسل‌ها

عاشورا تا قیامت برای همه آزادگان عالم کلاس درس است؛ آنجا که حضرت قاسم (ع) در پاسخ عموی بزرگوار خود، شهادت در راه حق را از عسل شیرین‌تر توصیف کرد. اکنون نیز نوجوانان خراسان شمالی با الهام از همان مکتب، در آیین‌های «احلی من العسل» گرد هم می‌آیند.

راضیه رستمی، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته گذشته هماهنگی‌های لازم برای حضور دانش‌آموزان پسر مقاطع متوسطه استان در اجرای برنامه «احلی من العسل» انجام شده است.

وی تعداد هیئت‌های دانش‌آموزی فعال در مدارس استان را ۳۵۰ هیئت عنوان کرد و افزود: ۵ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز هیئتی در استان فعالیت دارند که حدود ۵ هزار نفر از آنان در برنامه «احلی من العسل» امسال شرکت خواهند کرد.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: امسال چهاردهمین دوره سوگواره «احلی من العسل» برگزار می‌شود و این برنامه نسبت به سال‌های گذشته متفاوت‌تر خواهد بود.

وی گفت: در شهرهای بجنورد، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان و بام و صفی‌آباد این مراسم شنبه شب همزمان با تجمعات مردمی برگزار می‌شود.

رستمی افزود: این برنامه در شهرستان‌های شیروان، اسفراین، فاروج، مانه و سملقان نیز روز یکشنبه ۳۱ خردادماه در مصلاهای نماز جمعه و مساجد برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مرثیه‌سرایی دانش‌آموزان، دمام‌زنی، اجرای نوحه هماهنگ کشوری و قرائت سوگندنامه چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

رد خون بر رؤیای کودکی

خردادماه برای بسیاری از خانواده‌ها یادآور روزهای تلخ و از دست دادن کودکان و نوجوانانی است که قربانی جنایت دشمنان شدند. نام‌هایی چون آیما و هیدا زینلی، محمدحسین کیال‌ها، آرشا میرانی و دیگر کودکان شهید این روزها بیش از گذشته بر زبان‌ها جاری است.

کودکان خراسان شمالی نیز در روزهای محرم امسال، یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان وطن را گرامی خواهند داشت و با حضور در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، پیوند نسل جدید با فرهنگ عاشورا را به نمایش خواهند گذاشت.

چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی نیز به خبرنگار مهر گفت: چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی به یاد شهدای کودک و نوجوان و با محوریت فرهنگ عاشورا در استان برگزار می‌شود.

مسلم ربانیان افزود: این برنامه پنجشنبه ۲۸ خردادماه در هفت شهرستان خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: شعرخوانی، روایتگری عاشورایی، قصه‌گویی، ساخت دست‌سازه‌های حسینی و قرائت عهدنامه کودکان عاشورایی از جمله برنامه‌های این گردهمایی است.

ربانیان ادامه داد: این تجمع‌ها در جاجرم، شیروان و اسفراین همزمان با حضور مردم در خیابان‌ها برگزار می‌شود و در آشخانه، صفی‌آباد، فاروج و راز نیز در مراکز کانون و برخی محلات پیش‌بینی شده است.

محرم در خراسان شمالی امسال تنها یادآور واقعه‌ای تاریخی نیست؛ فرصتی است برای روایت دوباره ایثار، مقاومت و پیوند نسل جدید با فرهنگی که قرن‌هاست در جان مردم این سرزمین ریشه دوانده است.