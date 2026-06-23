به گزارش خبرنگار مهر آیتالله سید احمد حسینی خراسانی ظهر سه شنبه در جمع فعالان اقتصادی خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر نقش مهم اتاق بازرگانی در توسعه اقتصادی، خواستار تبدیل مشکلات و موانع تولید به مطالبات مشخص و پیگیری مستمر آنها شد.
وی با قدردانی از سخنرانیها و دیدگاههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، مدیران و اعضای اتاق بازرگانی، اظهار کرد: اتاق بازرگانی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور است و بر اساس قانون، وظیفه دارد مشکلات، موانع و راهکارهای حوزه تولید، رشد و رونق اقتصادی را به سران سه قوه منتقل کند.
آیتالله حسینی خراسانی افزود: طرح مشکلات بهتنهایی کافی نیست و باید این مسائل به مطالبات مشخص تبدیل شده و با جدیت تا رسیدن به نتیجه پیگیری شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی و اقتصادی خراسان شمالی، گفت: استان از نیروهای توانمند و سرمایههای انسانی ارزشمندی برخوردار است و باید از این ظرفیتها برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر بهره گرفت.
عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با انتقاد از بهکارگیری عنوان «استان مظلوم» برای خراسان شمالی، تصریح کرد: اگر استانی مظلوم تلقی میشود، باید مشخص شود چه کسانی در حق آن ظلم کردهاند. خراسان شمالی دارای ظرفیتهای فراوانی است و نباید صرفاً با نگاه محرومیت به آن نگریست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه ایران در عرصه تمدنی و فرهنگی، اظهار داشت: ایران علاوه بر برخورداری از هویت اسلامی، ولایی، عاشورایی و حسینی، از جایگاه ویژهای در عالم خلقت برخوردار است و این ظرفیتها میتواند زمینهساز پیشرفت و اقتدار بیشتر کشور باشد.
آیتالله حسینی خراسانی همچنین با اشاره به شخصیتهای تاریخی و ظرفیتهای فرهنگی خراسان، فعالان اقتصادی را «سرداران جبهه جنگ اقتصادی» خواند و از آنان خواست با تحرک، مطالبهگری و پیگیری مستمر، نقش مؤثرتری در حل مسائل اقتصادی ایفا کنند.
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