به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نه تنها در لبنان بلکه در تمام جبهه ها تحرکات اسرائیل را محدود می کند و این محدودیت ها علیه ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی در زمینه های مختلف در حال افزایش است.

بر اساس دستور العمل جدید مقامات سیاسی خطاب به ارتش رژیم، تحرکات نظامی در قبال بیروت و صور ممنوع شده و باید به داخل خط زرد محدود شود.

یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ۱۳ اسرائیل گفت: پیامی که از آمریکایی ها طی هفته های گذشته دریافت کردیم واضح است؛ آزادی عمل بی قید و شرط دیگر وجود ندارد.

لازم به ذکر است که یکی از شروط اصلی ایران در توافق با آمریکا توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان بوده است.