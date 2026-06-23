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۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۷

ادعای تل‌آویو: ترامپ حملات اسرائیل را محدود می‌کند

ادعای تل‌آویو: ترامپ حملات اسرائیل را محدود می‌کند

تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی اعمال محدودیت بر تحرکات ارتش این رژیم در تمام جبهه ها از سوی ترامپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نه تنها در لبنان بلکه در تمام جبهه ها تحرکات اسرائیل را محدود می کند و این محدودیت ها علیه ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی در زمینه های مختلف در حال افزایش است.

بر اساس دستور العمل جدید مقامات سیاسی خطاب به ارتش رژیم، تحرکات نظامی در قبال بیروت و صور ممنوع شده و باید به داخل خط زرد محدود شود.

یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ۱۳ اسرائیل گفت: پیامی که از آمریکایی ها طی هفته های گذشته دریافت کردیم واضح است؛ آزادی عمل بی قید و شرط دیگر وجود ندارد.

لازم به ذکر است که یکی از شروط اصلی ایران در توافق با آمریکا توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان بوده است.

کد مطلب 6868438

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