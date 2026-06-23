ادعای کاخ سفید: قیمت نفت به پیش از جنگ با ایران بر می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد مگر آنکه در راستای منافع ملی و امنیت ملی ایالات متحده باشد.

ادعای کاخ سفید درحالی انجام می شود که بسیاری اعلام کردند که ترامپ در تجاوز به ایران و همراهی با رژیم صهیونیستی، منافع آمریکا را قربانی کرده است.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی تفاهم اخیر، اظهار کرد که قیمت نفت پس از امضای یادداشت تفاهم کاهش یافته و انتظار می‌رود به سطوح پیش از آغاز جنگ بازگردد.

سخنگوی کاخ سفید این روند را نشانه‌ای از واکنش مثبت بازارها به کاهش تنش‌ها و پیشرفت مسیر دیپلماتیک دانست.