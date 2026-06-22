به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی دوشنبه شب در هشتمین شب از ماه محرم و در جمع عزاداران حسینی مسجد جامع گناوه، در سخنانی به جایگاه والای حضرت علی‌اکبر(ع) در واقعه عاشورا پرداخت.

وی با اشاره به اینکه شب هشتم محرم در فرهنگ عزاداری شیعیان به نام حضرت علی‌اکبر(ع) مزین شده است، اظهار کرد: حضرت علی‌اکبر(ع) نخستین شهید از بنی‌هاشم در روز عاشورا بود که با اجازه امام حسین(ع) راهی میدان نبرد شد و با ایثار و فداکاری، برگ زرینی در تاریخ اسلام رقم زد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه مورخان و مقتل‌نویسان درباره سن حضرت علی‌اکبر(ع) دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند، افزود: بر اساس شواهد تاریخی، بسیاری از علما معتقدند که حضرت علی‌اکبر(ع) از لحاظ سنی بزرگ‌تر از امام سجاد(ع) بوده و در زمان واقعه عاشورا در حدود ۲۵ تا ۲۷ سال سن داشته است.

وی با اشاره به فراز مشهور سخن امام حسین(ع) هنگام اعزام فرزندش به میدان نبرد و به مصائب جانسوز شهادت حضرت علی‌اکبر(ع) در کربلا تصریح کرد: شهادت این جوان رشید از سخت‌ترین لحظات عاشورا برای امام حسین(ع) بود و آن حضرت در سه جا قاتلان فرزندش علی اکبر (ع) را نفرین کردند؛ موضوعی که بیانگر عمق مصیبت و عظمت جایگاه حضرت علی‌اکبر(ع) است.

حضرت علی اکبر (ع) آینه تمام نمای پیامبر اکرم (ص)

وی گفت: امام حسین(ع) درباره حضرت علی‌اکبر(ع) فرمودند: خدایا شاهد باش کسی را به سوی این لشکر دشمن می‌فرستم که آینه تمام نما و شبیه‌ترین مردم به رسول خدا(ص) است». این تعبیر نشان‌دهنده عظمت شخصیت حضرت علی‌اکبر(ع) و جایگاه ویژه ایشان نزد اهل‌بیت(ع) است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: هرگاه اهل‌بیت(ع) مشتاق دیدار پیامبر اکرم(ص) می‌شدند، به سیمای حضرت علی‌اکبر(ع) نگاه می‌کردند؛ چراکه ایشان آیینه تمام‌نمای پیامبر خدا (ص) در خلق، خوی و گفتار و چهره بود.

امام جمعه گناوه همچنین با تفسیر برخی اشعار و روایات مرتبط با واقعه عاشورا، ایثار حضرت علی‌اکبر(ع) را با ماجرای حضرت اسماعیل(ع) مقایسه کرد و گفت: همان‌گونه که حضرت ابراهیم(ع) مأمور به قربانی کردن حضرت اسماعیل شد، امام حسین(ع) نیز در راه خدا عزیزترین سرمایه و فرزند خود را تقدیم اسلام و حفظ دین الهی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جوانان را به تأسی از سیره حضرت علی‌اکبر(ع) دعوت کرد و افزود: جوانان امروز با الگوگیری از ایمان، بصیرت، ادب، شجاعت و ولایت‌مداری حضرت علی‌اکبر(ع)، در مسیر تعالی فردی و اجتماعی گام بردارند .

امام جمعه گناوه در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، موفقیت نیروهای مسلح و عاقبت‌به‌خیری جوانان، از خداوند متعال خواست ملت ایران را در سایه عنایات اهل‌بیت(ع) از تمامی آسیب‌ها و توطئه‌های دشمنان محفوظ بدارد.