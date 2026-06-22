امام جمعه کیش: همراهی با جریان حق مهم ترین تکلیف و درس عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز شامگاه دوشنبه در جمع عزاداران حسینی با اشاره به معارف عمیق زیارت عاشورا، بر لزوم الگوسازی از حماسه حسینی در زندگی امروز تأکید کرد و اظهار کرد: همراهی با جریان حق و پرهیز از جریان باطل، مهم‌ترین تکلیفی است که قیام عاشورا به ما می‌آموزد.

امام جمعه کیش با بیان اینکه حماسه حسینی فقط متعلق به یک روز و یک مکان نیست، افزود: جمله «یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزاً عظیماً» به این معناست که ما اگرچه در کربلا حضور نداشتیم، اما باید خود را در مسیر یاران امام حسین (ع) قرار دهیم و آرزوی همراهی با ایشان را در عمل محقق سازیم.

وی با استناد به فرازهای زیارت عاشورا و زیارت قمر بنی‌هاشم (ع) افزود: ما در این زیارت‌ها اعلام می‌کنیم که «نصرتی لکم معدّه»؛ یعنی یاری خود را برای امام زمان خود آماده نگه داشته‌ایم. اگر در عصر امام حسین (ع) نبودیم، اما امروز وظیفه داریم سرباز و یاور امام زمان خود باشیم.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز تأکید کرد: پیام عاشورا تداوم دارد و این همان مفهوم «کل یوم عاشورا و کل أرض کربلا» است. عزاداری برای اباعبدالله (ع) فقط گریه و ماتم نیست، بلکه تقرب به خدا، رسول و اهل بیت (ع) از طریق اعلام موالات با ایشان و برائت از دشمنانشان تا روز قیامت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید در مجالس حسینی بیش از هر چیز به این بیاندیشیم که چرا امام حسین (ع) جان و اهل بیت خود را فدا کرد و بر اساس آن، تکلیف خود را در جبهه حق مشخص کنیم.