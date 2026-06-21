امام جمعه کیش: ملاک حقانیت همراهی با جریان حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز شامگاه شنبه در سخنرانی خود در جمع عزاداران حسینی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) به تحلیل ابعاد مختلف قیام عاشورا پرداخت و بر ضرورت شناخت معیارهای حق و باطل تأکید کرد.
امام جمعه کیش با اشاره به فرازهای زیارت عاشورا، اظهار داشت: ملاک اصلی برای تشخیص حق از باطل، قرار گرفتن انسان در جریان حق و همراهی با آن است. همانگونه که در زیارت عاشورا بر دشمنان اهل بیت (ع) از جمله آلسفیان، آلزیاد و آلمروان لعنت میفرستیم، در واقع از جریان باطل اعلام برائت میکنیم و این درس بزرگی برای ماست که بدانیم با چه کسی باید همراهی کنیم .
وی با بیان اینکه حادثه عاشورا، تقابل آشکار جبهه حق به رهبری امام حسین (ع) با جبهه باطل بود، خاطرنشان کرد: این تقابل، الگویی فراگیر برای همه اعصار و قرون است و ملاک اصلی در این نبرد، تبعیت از خط فکری و عملی اهل بیت (ع) است، نه صرفاً وابستگیهای قبیلهای یا خاندانی.
حجتالاسلام بینیاز در ادامه با استناد به روایتی از امام باقر (ع)، به داستان «سعدالخیر» اشاره کرد و گفت: حضرت باقرالعلوم (ع) به فردی از خاندان مروان که به محضر ایشان رسیده بود، فرمودند: «فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی»؛ یعنی هرکس از من پیروی کند، از من است. این نشان میدهد که معیار، همراهی با جریان حق است؛ حتی اگر فرد از خاندان ظالم و باطل باشد .
امام جمعه کیش با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص داستان حضرت نوح (ع)، تصریح کرد: خداوند به حضرت نوح فرمود که فرزندت بهخاطر عمل ناصالح، از اهل تو محسوب نمیشود. این آیه نیز گویای این حقیقت است که ممکن است کسی پیامبرزاده یا امامزاده باشد، اما خود را در مسیر باطل قرار دهد و اهل حق نباشد. بنابراین، ملاک اصلی، اقدام و حرکت انسان در مسیر الهی است.
وی در بخش پایانی سخنان خود، بر نقش عزاداریهای ماه محرم در تثبیت بصیرت دینی و سیاسی تأکید کرد و افزود: آرزوی اصلی هر مؤمنی، ثبات قدم در راه امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان است که در فراز «وَ تَبِّتْ لِی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ» از زیارت عاشورا به آن اشاره شده است .
حجتالاسلام بینیاز در پایان تصریح کرد: ما در این ایام باید بیش از پیش به دنبال درک اهداف قیام امام حسین (ع) باشیم و از خداوند بخواهیم که ما را در همان مسیر و راهی که حضرت اباعبدالله (ع) و یارانشان پیمودند، ثابتقدم بدارد؛ چراکه این، راهی است که خداوند در قرآن برای همراهان پیامبر (ص) ترسیم کرده است که در برابر دشمنان سرسخت و در میان خود مهربان باشند .
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