پزشکیان: محبت حسین هرگز سرد و خاموش نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به سخنی از پیامبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) در مورد امام حسین (ع) نوشت: «برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود.»

تصویر منتشر شده نمایی از ورزشگاه محل بازی دو تیم ایران و بلژیک را نشان می دهد که تماشاگران پرچم امام حسین (ع) را برافراشته اند.

همچنین در ادامه این پست یک شعر آئینی در مورد امام سوم شییعیان بازنشر کرد:

هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است

هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست.