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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۴

صد و چهاردهمن قرار عاشقی مردم در شازند بوی محرم گرفت

صد و چهاردهمن قرار عاشقی مردم در شازند بوی محرم گرفت

شازند- در این ویدئو صد و چهاردهمن قرار عاشقی مردم با شور حسینی در شازند را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6868374

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