https://mehrnews.com/x3cpDV ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۴ کد مطلب 6868374 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۴ صد و چهاردهمن قرار عاشقی مردم در شازند بوی محرم گرفت شازند- در این ویدئو صد و چهاردهمن قرار عاشقی مردم با شور حسینی در شازند را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6868374 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور اراکیها درصد و چهاردهمین شب لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم حماسه حضور محلاتیها در صد و سیزدهمین شب بعثت مردم برچسبها شازند تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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