https://mehrnews.com/x3cq44 ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 6869361 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ تجمع عظیم عزاداران حسینی در محلات همزمان با شب تاسوعا محلات- در این ویدئو تجمع عظیم عزاداران حسینی در محلات همزمان با شب تاسوعا را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6869361 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم ساوه در شب صد و چهاردهم دفاع از وطن شکوه ارادت حسینی مردم محلات در دسته عزاداری شب هشتم محرم تجمع شبانه مردم سنندج در شب تاسوعای حسینی صد و چهاردهمن قرار عاشقی مردم در شازند بوی محرم گرفت برچسبها محلات تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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