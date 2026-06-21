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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۰

حماسه حضور محلاتی‌ها در صد و سیزدهمین شب بعثت مردم

حماسه حضور محلاتی‌ها در صد و سیزدهمین شب بعثت مردم

مردم محلات در صد و سیزدهمین حضور خود ضمن عزاداری برای سرور و سالار شهیدان از انقلاب و رهبری حمایت کردند.

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کد مطلب 6867243

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