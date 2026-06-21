https://mehrnews.com/x3cp9Q ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۰ کد مطلب 6867243 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۰ حماسه حضور محلاتیها در صد و سیزدهمین شب بعثت مردم مردم محلات در صد و سیزدهمین حضور خود ضمن عزاداری برای سرور و سالار شهیدان از انقلاب و رهبری حمایت کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6867243 کپی شد مطالب مرتبط صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبری صد و دوازدهمین تجمع حماسی مردم ساوه در شب ششم محرم شب صد و دوازدهم بیعت مردم شازند با ولایت فقیه و مکتب حسینی برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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