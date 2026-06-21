https://mehrnews.com/x3cp9T ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6867246 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم خمبن- در این ویدئو صد و سیزدهمین تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6867246 کپی شد مطالب مرتبط صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبری شب صد و دوازدهم بیعت مردم شازند با ولایت فقیه و مکتب حسینی صد و دوازدهمین شکوه حضور مردم اراک در بیعت با رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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