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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴

تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم

تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم

خمبن- در این ویدئو صد و سیزدهمین تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6867246

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