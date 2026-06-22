https://mehrnews.com/x3cpDY ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۲ کد مطلب 6868377 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۲ شب صد و چهاردهم لبیک مردم نراق به فرمان رهبری نراق- در این ویدئو شب صد و چهاردهم لبیک مردم نراق به فرمان رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6868377 کپی شد مطالب مرتبط صد و سیزدهمین اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم صدو سیزدهمین حضور پرشور مردم شازند در شب هفتم محرم برچسبها شهرستان نراق تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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