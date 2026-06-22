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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۲

شب صد و چهاردهم لبیک مردم نراق به فرمان رهبری

شب صد و چهاردهم لبیک مردم نراق به فرمان رهبری

نراق- در این ویدئو شب صد و چهاردهم لبیک مردم نراق به فرمان رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6868377

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