https://mehrnews.com/x3cpck ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6867316 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ صد و سیزدهمین اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو صد و سیزدهمین اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 6867316 کپی شد مطالب مرتبط صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبری شب ششم محرم و اجتماع مردم آشتیان در صد و دوازدهمین قرار عاشقی محمدیه میزبان اجتماع شب ۱۱۳؛ شور حسینی در شب هفتم محرم زندیه وکیلی: تبعیت از رهنمودهای رهبری ضامن پیشرفت و ثبات کشور است صد و دوازدهمین شکوه حضور مردم اراک در بیعت با رهبری برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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