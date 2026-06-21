https://mehrnews.com/x3cp9C ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۳ کد مطلب 6867232 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۳ صدو سیزدهمین حضور پرشور مردم شازند در شب هفتم محرم شازند- در این ویدئو صدو سیزدهمین حضور پرشور مردم شازند در شب هفتم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6867232 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری محرم در شب صد و دوازدهم تجمعات مردم ولایتمدار خمین شب صد و دوازدهم بیعت مردم شازند با ولایت فقیه و مکتب حسینی شب ششم محرم و اجتماع مردم آشتیان در صد و دوازدهمین قرار عاشقی برچسبها شازند تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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