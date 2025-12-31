یک کشته و ۳ زخمی در تیراندازی ساسکاچوان کانادا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رسانه‌های محلی روز چهارشنبه گزارش دادند که در تیراندازی در بیگ آیلند لیک کری نیشن در استان ساسکاچوان کانادا، یک نفر کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، پلیس ساسکاچوان از تیراندازی در حدود ۳۹۲ کیلومتری شمال غربی شهر ساسکاتون مطلع شد.

در این گزارش آمده است که برای دو مظنون که مسلح توصیف شده‌اند، هشدار افراد خطرناک صادر شده است و پلیس به ساکنان هشدار داده است که فوراً به اقامتگاه‌های خود بروند، درهای خود را قفل کنند و از منطقه حادثه دوری کنند.

پلیس در تلاش است تا مشخص کند که آیا تیراندازی تصادفی بوده یا هدفمند.

اسکات مو، نخست وزیر ساسکاچوان، گفت: به عنوان یک اقدام احتیاطی، هفت مرکز مراقبت‌های بهداشتی در این منطقه قرنطینه شده‌اند.