به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با صدور احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۵، برای اولین بار و با هدف ارتقای پاسخگویی و شفافسازی و راهنمایی ذینفعان، ابزار نحوه محاسبه مستمری متناسبسازی شده بازنشستگان و مستمریبگیران در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد.
بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری ها و با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir و ورود از طریق «منوی مستمریبگیران، بخش خدمات تکمیلی مستمریبگیران، محاسبه مبلغ متناسبسازی برنامه هفتم» از ابزار رسمی ایجاد شده استفاده نمایند و جزئیات محاسبات مستمری متناسبسازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایند.
با توجه به حجم بالای مراجعات و ترافیک سامانه خدمات غیرحضوری، چنانچه در صورت مواجه با پیغام خطا در دسترسی به سامانه مواجه شدید؛ لطفاً ساعتی بعد مراجعه و حکم افزایش حقوق جدید خود را بررسی و مشاهده نمایید.
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