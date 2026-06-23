تکمیل پازل اینترنت پرسرعت در استان سمنان؛ گرمسار به خط پایان رسید

علیرضا نعیمی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت چشمگیر طرح توسعه فیبر نوری در این استان خبر داد و اظهار داشت: اجرای این طرح با هدف توسعه کسب‌وکارها، ارتقای کیفیت اینترنت خانگی و بهبود خدمات رسانی به اصناف در شهرستان‌های استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اجرای کامل طرح فیبر نوری در شهرستان گرمسار و فروش حساب‌های کاربری آن، افزود: عملیات حفاری و فعالیت‌های عمرانی مرتبط با این پروژه در گرمسار به پایان رسیده و به زودی، طی مراسمی، این طرح بزرگ برای نخستین بار در این شهرستان افتتاح خواهد شد.

نعیمی صدیق با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت دسترسی به اینترنت از اهداف اصلی این پروژه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: طرح توسعه فیبر نوری در سطح استان سمنان از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.

مدیرکل ارتباطات استان سمنان در ادامه به طرح اینترنت پرسرعت روستایی اشاره کرد و گفت: برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار، هدف‌گذاری مناسبی در سراسر استان صورت گرفته تا بتوانیم پوشش شبکه و کیفیت اینترنت را در این مناطق نیز ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه در گرمسار، سه روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند، تصریح کرد: ابلاغیه‌های مربوط به این روستاها از سوی وزارت ارتباطات صادر شده و به زودی دو اپراتور نسبت به انجام عملیات عمرانی و نصب دکل‌های بی‌تی‌اس در این مناطق اقدام خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود این سه روستا تا پایان سال جاری از اینترنت پرسرعت برخوردار شوند.

نعیمی صدیق در پایان با اشاره به اینکه تمامی روستاهای شهرستان گرمسار تا پایان امسال به اینترنت پرسرعت دسترسی خواهند یافت، تأکید کرد: پوشش اینترنت روستایی در استان سمنان، از بالاترین نرخ‌های پوشش در سطح کشور به شمار می‌رود.