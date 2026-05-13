پوشش ۹۲ درصدی اینترنت در روستاهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نعیمی صدیق ظهر چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان دسترسی روستاهای استان به اینترنت پرسرعت را یکی از اولویت های دولت دانست و ابراز کرد: طرح توسعه اینترنت و خدمات دولت در روستاها در سال های اخیر سرعت چشم گیری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ۹۲ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان سمنان به اینترنت و شبکه ملی خدمت و اطلاعات دسترسی دارند، افزود: اینترنت و زیرساخت های ارتباطی در توسعه روستایی کمک شایانی کرده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان با بیان اینکه سمنان در پوشش اینترنت روستایی و جاده ای یکی از استان های برتر کشور است، تاکید کرد: برنامه ویژه دولت در توسعه دسترسی روستاها به اینترنت در این استان به صورت جدی دنبال می شود.

نعیمی با بیان اینکه ۲۸۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان سمنان به به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند، گفت: در دولت چهاردهم ۲۰ روستای استان به شبکه ملی اطلاعات متصل و اتصال ۲۱ روستای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پوشش اینترنت در جاده ها و ناوگان ریلی استان سمنان ۹۶ درصد است، افزود: این پوشش به واسطه حجم بالای تردد زائران رضوی از استان سمنان در طول سال ضرورت دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان از اجرای عملیات عمرانی فیبر نوری در تمام ۲۱ شهر استان سمنان نیز خبر داد و افزود: در شش شهر شامل شاهرود، دامغان، میامی، گرمسار و مهدیشهر و سرخه عملیات عمرانی فیبر نوری به صورت کامل انجام شده و در دیگر شهرها هم در دست اجرا است.