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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

خریداران خودرو برای مطالبه خسارت تأخیر به دادگاه مراجعه کنند

خریداران خودرو برای مطالبه خسارت تأخیر به دادگاه مراجعه کنند

یک مسئول در سازمان حمایت اعلام کرد: با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها و مطالبه سود تأخیر در صلاحیت محاکم قضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سالاری سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس رای وحدت رویه صادره، موضوع عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها و همچنین مطالبه سود تاخیر، تخلف تعزیری محسوب نمی‌شود و تخلف قابل رسیدگی در محاکم قضایی قلمداد می‌شود و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد.

وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: بر این اساس، امکان رسیدگی به این پرونده‌ها از طریق مراجع تعزیراتی وجود ندارد و متقاضیان باید برای احقاق حقوق خود از طریق طرح دعوا در محاکم قضایی صالح اقدام کنند و سازمان حمایت در این زمینه به هموطنان راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌کند تا مطالبات خود را از مسیر قانونی و از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

کد مطلب 6868493
سمیه رسولی

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