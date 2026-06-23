به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به موضوع افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان گفت: در حال حاضر برخی خودروسازها - ازجمله یک خودروساز داخلی- قیمت‌ها را به‌صورت قابل توجهی افزایش داده‌اند و حتی ارقامی در حدود ۳۰ درصد مطرح شده است.

وی در مصاحبه تلویزیونی با بیان اینکه این افزایش قیمت‌ها مورد تأیید وزارت صمت نیست، افزود: وزیر صمت اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را درخواست کرده‌اند و ما نیز معتقدیم بیش از آنچه باید، افزایش قیمت صورت گرفته است.

مفتح ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شده از طریق وزیر صمت، اسناد را بررسی و بر اساس محاسبات دقیق، قیمت عادلانه را تعیین کند. بر این اساس، با قیمت‌های اعلام‌شده فعلی، چنین سطحی از فروش قابل قبول نیست و ما نسبت به آن معترض هستیم.

قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: قطعاً سازمان حمایت به‌عنوان مرجع رسمی و متولی محاسبه قیمت تمام‌شده باید وارد موضوع شود تا قیمت‌گذاری واقعی انجام گیرد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، این روند نباید ادامه پیدا کند.

وی در پایان درباره اقدام برخی شرکت‌ها در اعمال قیمت‌های جدید در سایت‌های خود گفت: این موضوع جدا از بحث بررسی‌های کارشناسی است و سازمان حمایت به‌صورت رسمی وارد بررسی شده و موارد به‌صورت کتبی ابلاغ شده است و انتظار می‌رود اصلاحات لازم انجام شود و قیمت‌ها از روی سایت‌ها برداشته شود.