۸ مرکز اهدای خون اصفهان در تاسوعا و عاشورا فعال است

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری پویش «اهدای خون مهر حسینی، نذر خون» و به‌منظور تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران، تعدادی از مراکز اهدای خون استان اصفهان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال خواهند بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به اهداکنندگان خون افزود: مراکز اهدای خون خواجوی اصفهان، کاشان، خوانسار و گلپایگان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم تیرماه، مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده پذیرش اهداکنندگان خون هستند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: مرکز اهدای شهدای خط‌شکن قهدریجان در شهرستان فلاورجان نیز در هر دو روز تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر فعالیت خواهد داشت و خدمات اهدای خون را به شهروندان ارائه می‌کند.

وی درباره وضعیت مرکز اهدای خون خمینی‌شهر گفت: در این شهرستان نیز تمهیدات لازم برای حضور اهداکنندگان در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که بانوان می‌توانند با مراجعه به مرکز اهدای خون خمینی‌شهر و آقایان با حضور در بیمارستان ساعی، در هر دو روز تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ تا ۱۳ نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

دهراب‌پور با اشاره به فعالیت برخی پایگاه‌ها به‌صورت یک‌روزه در این ایام خاطرنشان کرد: پایگاه انتقال خون شهرضا در روز تاسوعا و پایگاه انتقال خون نجف‌آباد در روز عاشورا از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرای اهداکنندگان خواهند بود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این اقدام انسان‌دوستانه تصریح کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین نذرها در ایام محرم است که می‌تواند جان بیماران، مصدومان حوادث و افرادی که به‌طور مستمر به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از شهروندان خواست با حضور در مراکز اعلام‌شده، در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند و یادآور شد: همراه داشتن کارت ملی برای انجام فرآیند اهدای خون ضروری است.

وی افزود: با توجه به افزایش نیاز مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی و نقش مهم مشارکت مردمی در حفظ ذخایر خونی استان، امیدواریم همانند سال‌های گذشته شاهد استقبال گسترده مردم نیکوکار استان اصفهان از پویش «نذر خون» در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی باشیم.