ساختمان مرکز اهدای خون آران و بیدگل ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

کیان دهراب پور در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز انتقال خون در ۱۲ شهرستان سطح استان اصفهان آماده پذیرش هم استانی‌های هستند.

وی ابراز کرد: به طور میانگین روزانه بیش از ۹۰۰ فرآورده خونی به ۶۵ مرکز درمانی استان اصفهان برای رفع کامل نیاز بیماران ارسال می شود.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: نیاز مراکز درمانی به فرآورده های خونی گرما و آلودگی هوا نمی شناسد و طی هفته های اخیر به خاطر گرم شدن هوا، اهداکنندگان کمتری به مراکز اهدای خون استان مراجعه کرده اند و می طلبد با توجه به نیاز مراکز درمانی به فرآورده های خونی، مردم عزیز با حضورشان در مراکز اهدای خون استان در این روزها کمک بیماران باشند.

وی خاطرنشان کرد: یک سوم از مراجعین به پایگاه انتقال خون کاشان از اهالی شهرستان آران و بیدگل هستند که به همین دلیل با همکاری فرمانداری و اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل و با همت خیر محترم، مرکز اهدای خون این شهرستان با ۲۰ درصد پیشرفت کاری در حال احداث است.

دهراب پور گفت: بانوان هر چهار ماه یک بار و آقایان هر سه ماه یک بار از سن ۱۸ سالگی می تواند اهداکننده خون باشند و با هر بار اهدای خون، جان سه نفر نجات پیدا می کند.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر نیاز به گروه های خونی منفی است و ذخائر خونی در این گروه‌های خونی با کمبود مواجه است.