خبرگزاری مهر، گروه بین‌المل: «دکتر سید ناصر عباس شیرازی» عضو ارشد حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان و کارشناس ارشد مسائل منطقه، در گفت‌وگوی اختصاصی با مهر، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با اقدامات عملی خود نشان داده است که از حمایت محور مقاومت، به‌ویژه لبنان، فلسطین و دیگر جریان‌های مقاومت، دست نخواهد کشید و برای دفاع از این جبهه آماده پرداخت هرگونه هزینه و فداکاری است.

وی اظهار داشت: ایران در جریان مذاکرات با آمریکا و روند صلح اسلام‌آباد، برقراری آتش‌بس در لبنان را به‌عنوان یکی از شروط اصلی مطرح کرده بود. این شروط در آن مقطع از سوی نخست‌وزیر پاکستان نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. پس از آن، هنگامی که رژیم صهیونیستی آتش‌بس را نقض کرد، ایران واکنش قاطعی نشان داد که بر اساس قوانین بین‌المللی، حق قانونی و مشروع این کشور محسوب می‌شود.

دکتر ناصر عباس شیرازی با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر نیز گفت: در این سند، بر ضرورت برقراری فوری آتش‌بس در لبنان تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ایران حفظ ثبات منطقه و حمایت از نیروهای مقاومت را بخشی اساسی از سیاست‌های خود می‌داند.

وی افزود: با وجود تکرار نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، ایران به‌روشنی نشان داد که جبهه مقاومت را تنها نخواهد گذاشت. اقدامات ایران حامل این پیام بود که جمهوری اسلامی از توان و اراده لازم برای دفاع از نیروهای مقاومت و حفظ موازنه قدرت در منطقه برخوردار است.

عضو حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان، رژیم صهیونیستی را «رژیم مبتنی بر سیاست نسل‌کشی» توصیف کرد و گفت: این رژیم پس از جنایت‌های گسترده در غزه و لبنان، در تلاش است منطقه و جهان را به سمت بحرانی فراگیر سوق دهد، اما امروز چهره واقعی آن بیش از هر زمان دیگری برای افکار عمومی جهان آشکار شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مقاومت لبنان در عرصه‌های مختلف، رژیم صهیونیستی را با چالش‌های جدی مواجه کرده و ضربات سنگینی به ادعاهای نظامی این رژیم وارد آورده است؛ موضوعی که بسیاری از تصورات درباره برتری نظامی اسرائیل را زیر سؤال برده است.

دکتر ناصر عباس شیرازی در پایان تأکید کرد که محور مقاومت بر اهداف و مواضع اصولی خود پایبند خواهد ماند و تحت هیچ فشاری از مسیر و آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.