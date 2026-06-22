انتقاد نفتالی بنت از ادعای نتانیاهو درباره «آزادی عمل نظامی در لبنان»

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی گزارش داد، «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین صهیونیست ها با انتقاد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که او از آزادی عمل نظامی در لبنان سخن می‌گوید، اما در عمل دست نظامیان اسرائیلی را در آنجا بسته است.

به گزارش رسانه‌های عبری، فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان با محدودیت‌ هایی رو به‌ رو شده‌ اند و نظامیان تنها در برابر تهدید فوری اجازه تیراندازی دارند؛ مگر آنکه مجوز مستقیم از رئیس ستاد ارتش دریافت کنند.



بر اساس این گزارش، همچنین تیراندازی به غیرنظامیانی که تلاش می‌ کنند به خانه‌ های خود بازگردند، ممنوع شده است.

گفتنی است که روز گذشته و در اثنای مذاکرات میان ایران و آمریکا در سوئیس، هیأت ایرانی به دلیل نقض تفاهم نامه تهران-واشنگتن در ارتباط با ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تهدید کرد که رایزنی ها را ترک خواهد کرد.