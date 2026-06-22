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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

انتقاد نفتالی بنت از ادعای نتانیاهو درباره «آزادی عمل نظامی در لبنان»

انتقاد نفتالی بنت از ادعای نتانیاهو درباره «آزادی عمل نظامی در لبنان»

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو از آزادی عمل در لبنان حرف می‌زند، اما دست نظامیان را بسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی گزارش داد، «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین صهیونیست ها با انتقاد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که او از آزادی عمل نظامی در لبنان سخن می‌گوید، اما در عمل دست نظامیان اسرائیلی را در آنجا بسته است.

به گزارش رسانه‌های عبری، فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان با محدودیت‌ هایی رو به‌ رو شده‌ اند و نظامیان تنها در برابر تهدید فوری اجازه تیراندازی دارند؛ مگر آنکه مجوز مستقیم از رئیس ستاد ارتش دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، همچنین تیراندازی به غیرنظامیانی که تلاش می‌ کنند به خانه‌ های خود بازگردند، ممنوع شده است.

گفتنی است که روز گذشته و در اثنای مذاکرات میان ایران و آمریکا در سوئیس، هیأت ایرانی به دلیل نقض تفاهم نامه تهران-واشنگتن در ارتباط با ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان تهدید کرد که رایزنی ها را ترک خواهد کرد.

کد مطلب 6868241

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