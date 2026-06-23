به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد، ترکیه تهدید بزرگتر و خطرناک تری برای این رژیم نسبت به ایران به شمار می رود چرا که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد. صنایع دفاعی ترکیه به میزان ۸۰ درصد خود کفا شده و شاهد تحولات پر سرعتی در زمینه های نظامی طی سال های اخیر بوده است.

در این گزارش با ادعای کاهش سطح توافقات میان واشنگتن و تل آویو آمده است: اسرائیل هنوز با شوک تغییر موضع ترامپ در قبال تحولات لبنان کنار نیامده که بتواند با چالش جدیدی که ممکن است از ایران خطرناک تر باشد مقابله کند.

معاریو اضافه کرد: ارتش ترکیه تعداد زیادی تانک، جنگنده و بالگردهای تهاجمی در کنار زیر دریایی و کشتی های مختص حملات آبی خاکی در اختیار دارد.

این گزارش نشان می دهد هیچ کدام از کشورهای منطقه از خطر حملات متجاوزان صهیونیست در امان نیستند. پیشتر نیز یک وزیر اسرائیلی خواهان حمله به سوریه شده بود.