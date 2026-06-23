هاآرتص: ایده کمربندهای امنیتی یک توهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی هاآرتص اذعان کرد: اسرائیل در محیطی خصمانه زندگی می کند اما نمی تواند امنیت را از طریق اشغال مناطقی که متعلق به آن نیست تضمین کند.

در این گزارش آمده است: ثابت شده که ایده کمربندهای امنیتی توهمی بیش نبوده و هزینه آن بسیار بیشتر از اثر بخشی اش است.

پیشتر نیز یکی از سیاستمداران سابق رژیم صهیونیستی به تکرار شکست این رژیم در لبنان مانند سال ۲۰۰۰ اذعان کرد.

وی گفت: ایده ایجاد کمربند امنیتی در لبنان یک نسخه فاجعه بار است و هرگز باعث نخواهد شد اهداف ما محقق شود. لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی همواره با تجاوز به خاک کشورهای دیگر مانند لبنان و سوریه با مطرح کردن نام گذاری های فریبنده مانند منطقه امن و کمربند امنیتی به دنبال توجیه اشغالگری خود بوده است.