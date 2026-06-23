اجرای پروژه تولیدی - گردشگری موقوفه امامزاده عبدالله آمل

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی صبح سه شنبه در حاشیه از روند اجرای پروژه تولیدی ـ گردشگری موقوفه امامزاده عبدالله(ع) بازدید کرد و گفت: این طرحی چندمنظوره علاوه بر ایجاد ظرفیت در حوزه پرورش ماهی و گردشگری، نقش مهمی در تأمین آب اراضی شالیزاری منطقه خواهد داشت.
وی ادامه داد: این پروژه در قالب آببندان موقوفه امامزاده عبدالله(ع) و در مساحتی بیش از ۶ هکتار در حال اجرا است و پیشبینی میشود پس از بهرهبرداری، زمینه فعالیت در حوزه آبزیپروری، گردشگری و جذب گردشگران را فراهم کند.
وی تصریح کرد: از دیگر کارکردهای مهم این طرح، تأمین و ذخیرهسازی آب مورد نیاز اراضی شالیزاری روستاهای منطقه است که میتواند به تقویت زیرساختهای کشاورزی و مدیریت منابع آبی کمک کند.
حجتالاسلام حیدری تصریح کرد: همچنین در کنار فضای معنوی آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع)، ایجاد محیطی مناسب و ایمن برای تفریح، سرگرمی و حضور خانوادهها در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که میتواند به توسعه گردشگری مذهبی و روستایی در منطقه منجر شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه و بهرهگیری از ظرفیت موقوفات برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه خدمات عمومی تأکید کرد.
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